Как День семьи, любви и верности отмечают в России — видео

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К празднику в соцсетях запустили флешмоб #ВРЕМЯДЛЯСЕМЬИ, в рамках которого каждый желающий может поделиться историей своей любви.

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Фото, видео: ТАСС / Терещенко Михаил; 5-tv.ru

В России отмечают День семьи, любви и верности. Православная церковь сегодня вспоминает святых супругов Петра и Февронию Муромских, которые считались на Руси покровителями брака. В ЗАГСах ажиотаж. В Москве назначено 300 регистраций. Это непривычно много для будней.

А в Ленинградской области жилищный сертификат на три миллиона рублей получила многодетная интернациональная семья. Отец — гражданин Германии — из-за пандемии не мог быть рядом, когда жена Татьяна рожала тройню. Маму и малышей только что выписали из роддома. Поздравить семью приехал лично губернатор региона Александр Дрозденко.

«Три прекрасных мальчика, тройняшки. Не надо бояться рожать детей в Ленинградской области — правительство поддержит. Особенно мы поддерживаем большие семьи, многодетные семьи», — сказал губернатор Дрозденко.

К празднику в соцсетях запустили флешмоб #ВРЕМЯДЛЯСЕМЬИ. Люди выкладывают фотографии и рассказывают свои истории любви. И многие трогают до слез. Так, чемпион Бурятии по пауэрлифтингу и армрестлингу Сергей Колодюк познакомился со своей будущей супругой в Доме инвалидов-колясочников, где он жил, а она была соцработником. Теперь у пары трое детей. А семья Эркеновых из Карачаево-Черкессии вместе уже 60 лет!

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