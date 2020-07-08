Неожиданные признания Константина Райкина в день своего юбилея

Сегодня поздравления принимает народный артист России Константин Райкин. Художественному руководителю театра «Сатирикон» исполнилось 70 лет. Харизматичный и невероятно пластичный на сцене и в кино. И хотя ролей в фильмах у Райкина немного, каждое даже мимолетное появление на экране всегда незабываемо.

С прославленным юбиляром встретился корреспондент МИЦ «Известия» Ян Воскресенский.

Чувство юмора Константину Райкину досталось по наследству, но порой, работает и как защитная реакция. Жертва обидной критики — в эксклюзивном интервью «Известиям» он говорит, что до сих пор выискивает в себе изъяны.

«Я очень трезво отношусь к себе — я скорее самоед. Критично к себе отношусь. Я первым замечу, что начинаю не соответствовать, и я тогда отойду в сторону», — объясняет народный артист РФ, руководитель московского театра «Сатирикон» Константин Райкин.

Впервые он появился в кадре еще хулиганистым подростком. Но даже свои серьезные первые кинороли считает неудачными. И вообще с кино, говорит, не сложилось. Да и ладно.

«Кино вполне хорошо без меня обходится. У него свои проблемы и без моего отсутствия. А я выбираю то, что мне интересно и важно. Я совершенно обхожусь нормально без кино», — говорит народный артист РФ, руководитель московского театра «Сатирикон» Константин Райкин.

Но вот история кино уже не обойдется без этих звездных ролей. Хотя на съемках «Труффальдино из Бергамо» — с теми самыми зажигательными танцами — даже режиссер раздражался. А под софитами «Ленфильма» откровенно подшучивали над сыном великого артиста, который жил через дорогу от студии.

«Всем нормальным людям известен был Аркадий Исаакович Райкин, и оператор говорил — Константин Аркадьевич, Констанин Аркадьевич, мальчик снимается. Он пошел туда же, но своим путем и, как видим, добился», — вспоминает заслуженный артист РФ Борис Смолкин.

В отечественном вестерне «Свой среди чужих» Райкин побрился наголо и с отчаянным ужасом сам исполнил смертельно опасные трюки.

Сын своего отца — он словно изо всех сил старался стать непохожим на главного сатирика страны.

«Костя прошел круги ада в поисках самого себя, своего собственного имени и в этом смысле он заслуживает глубочайшего уважения и восхищения», — говорит народный артист РСФСР, руководитель Московского театра эстрады Геннадий Хазанов.

В театральное училище Константин Райкин поступил сразу после первого тура. А его первым театром сразу стал легендарный «Современник». Но в канун первого выхода на большую сцену критика назвала Райкина-младшего ошибочным приобретением. Так и написали: этот мальчик не будет артистом.

«Вот эта критика — у него нет данных героических и так далее — она его стимулировала на то, чтобы доказать», — считает народный артист РФ, художественный руководитель Российского государственного академического театра драмы им. А. С. Пушкина — Александринского театра Валерий Фокин.

Он и правда играл тем лучше, чем сильнее ругали. Но впечатления от того разгромного приговора, похоже, остались на всю жизнь.

«В театре мне всегда не дает покоя что-то — мое несовершенство, мое недостаточное умение, мое желание как-то становиться лучше», — делится переживаниями народный артист РФ, руководитель московского театра «Сатирикон» Константин Райкин.

Константин Райкин оказался исключительным и в том, что внезапно покинул «Современник». Ради того, чтобы воссоединиться с отцом. Так появился театр Константина Райкина имени Аркадия Райкина. Вскоре после смерти основателя «Сатирикон» открылся экстравагантной, если не сказать эпатажной постановкой — и по тем временам, и по нынешним. Публика так ломилась на «Служанок», что в театре вынесли двери.

И пусть нынешний «Сатирикон» не похож на тот Театр миниатюр, где правил Аркадий Райкин, мысленно сын постоянно сверяется со своим отцом.

«Я совершенно убежден, что он был бы многому очень рад. Я все время себе представляю, что сказал бы папа по поводу того или иного спектакля, того или иного поступка, который я совершаю, который театр совершает», — говорит народный артист РФ, руководитель московского театра «Сатирикон» Константин Райкин.

Это на репетициях Константин Райкин суровый руководитель. На сцене он может быть и большим артистом. А может — как и прежде — озорным и упрямым.