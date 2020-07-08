«Бросил пострадавших»: Восемь лет назад мэр Саяногорска уже попадал в пьяное ДТП
В 2012 году пьяный Михаил Валов устроил дорожную аварию, где пострадали люди, и скрылся с места происшествия.
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Фото, видео: ТАСС / Александр Колбасов; 5-tv.ru
Мэр Саяногорская, Михаил Валов, которого задержали 8 июля за вождение в нетрезвом виде, уже становился участником «пьяного» ДТП. Восемь лет назад Михаил Валов в состоянии алкогольного опьянения на служебном авто протаранил машину. Пострадали люди, но, как рассказал 5-tv политолог Александр Бортников, Валов скрылся с места происшествия.
«У Миши это не первый случай езды за рулем, есть у него такая скверная привычка. Была очень скандальная история в 2012 году. На тот момент Валов только что занял пост генерального директора медиа-холдинга „Юг Сибири“. Он на служебной машине, пьяный, на трассе врезался в другой автомобиль. При чем в машине, которую он протаранил, люди пострадали. И он бросил пострадавших на трассе и скрылся с места ДТП», — рассказал Александр Бортников.
В 2012 году Валов не понес наказания за преступление. Как объяснил Александр Бортников, СМИ Хакассии замолчали историю из солидарности к Михаилу Валову:
«История была очень неприятная и с человеческой точки зрения, и с точки зрения нарушения законодательства. Я признаюсь, тогда из корпоративной солидарности (может быть, мы были неправы), но тогда все медиа Хакасии эту историю не тиражировали. Миша продолжал в том же духе».
Также есть сведения, что несколько лет назад Михаила Валова лишали прав, но он управлял автомобилем даже без них. Бортников отметил, что нынешнее задержание случилось только благодаря полицейским, которые выполнили свой долг невзирая на лица и должности.
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