Нарколог рассказал, мог ли мэр Саяногорска быть пьяным от корвалола
Михаил Валов заявил, что принимал лекарство перед тем, как сесть за руль.
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Фото, видео: ТАСС / Александр Колбасов; 5-tv.ru
Нарколог Александр Ковтун назвал маловероятной возможность того, что задержанный за вождение в нетрезвом виде мэр Саяногорска Михаил Валов мог принимать корвалол перед тем, как сесть за руль.
В беседе с 5-tv.ru Ковтун заявил, что корвалол, как правило, не дает такую высокую концентрацию, которую замерили у мэра — 0,91 миллиграмм на литр выдыхаемого воздуха.
Кроме того, отметил нарколог, чтобы получить такое значение после принятия лекарства, нужно выпить его и сразу же замерить показания в течение трех-пяти минут, до того, как препарат успел всосаться в кровь.
«Если только что накапал в воду, выпил и дунул через три-пять минут — тогда будет такая концентрация», — отметил он, добавив, что «надо выпить несколько флаконов (корвалола — Прим.ред)», чтобы алкомер показал подобное значение спустя некоторое время.
Ковтун подчеркнул, что только воздух из ротовой полости, а не из легких даст соответствующие показания.
Он также отметил, что для того, чтобы получить 0,91 миллиграмм на литр выдыхаемого воздуха нужно выпить около 200 граммов водки и замерить значение через полчаса. Все зависит от того, через какое время замерять, сообщил Ковтун.
«Чтобы 0,91 грамм на литр было в организме человека нужно выпить грамм 200 водки и через полчаса замерить, либо 300 граммов выпить и замерить через два часа, либо литр выпить и через двенадцать часов замерить — будет примерно 0,91» — сказал нарколог.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что ночью 8 июля инспекторы ГИБДД задержали мэра Саяногорска за вождение в нетрезвом виде. Он отказался признавать вину, а положительный тест на алкоголь объяснил тем, что принимает лекарства. Ранее Валов уже попадал в ДТП в состоянии алкогольного опьянения. В 2012 году он протаранил автомобиль, где пострадали люди. Тогда он скрылся с места преступления и наказания не понес.
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