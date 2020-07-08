Фото: звезда «Деффчонок» Таисья Вилкова впервые стала мамой

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Виктория Андреева
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Супруг актрисы Семен Серзин поделился первым снимком из роддома.

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Фото, видео: Instagram @senya_serzin; ТАСС / Гердо Владимир

Звезда сериала «Деффчонки», 23-летняя актриса Таисья Вилкова впервые стала мамой. Об этом поклонникам звезды сообщила режиссер Оксана Карас, передает «Экспресс газета».

Как стало известно, любимому супругу — 32-летнему актеру Семену Серзину — Таисья подарила дочку. Однако имя малышки новоиспеченные родители держат в строжайшем секрете.

«Вчера у наших любимых друзей Семена Серзина и Таисии Вилковой родилась дочка!!! Огромное счастье и радость!!! Когда это случилось, Сеня как раз снимался у нас и быстро умчался со съемочной площадки — из Питера в Москву — к своим принцессам!» — отметила Карас.

Позже в личном Instagram-аккаунте возлюбленного Вилковой появилось первое фото из роддома. В кадре — молодой отец аккуратно придерживает сверток с новорожденной, а рядом — счастливая Таисья с огромным букетом полевых цветов.

Instagram @senya_serzin

Бурный роман двух селебрити завязался еще несколько лет назад, однако Вилкова и Серзин долгое время скрывали отношения. Свадьбу влюбленные сыграли лишь за несколько месяцев до рождения малышки — 27 марта 2020 года. В связи с пандемией COVID-19 молодожены не стали затевать бурное празднество: после церемонии бракосочетания в ЗАГСе скромно отметили событие в узком семейном кругу.

Ранее 5-tv.ru показал фото со свадьбы Таисьи Вилковой и Семена Серзина.

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