Болельщики «Зенита» совершили променад по Неве в честь победы клуба в чемпионате РПЛ

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Алиса Старжевская
Эксклюзив 25

Ранее в Петербурге прошла официальная церемония вручения кубка Российской Премьер-Лиги по футболу «сине-бело-голубым».

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Фото, видео: ТАСС / Демьянчук Александр, 5-tv.ru

Преданные болельщики «Зенита» устроили вечерний променад на катерах по Неве в Санкт-Петербурге в честь завоевания клубом титула чемпиона страны. Ранее в Северной столице прошла торжественная церемония вручения кубка Российской Премьер-Лиги по футболу «сине-бело-голубым».

На кадрах видно, что катера и прогулочные кораблики с развевающимися флагами «Зенита» проплывают мимо стрелки Васильевского острова в самом широком месте Невы. Компанию им также составили фанаты на гидроциклах.

Кроме того, в честь петербургской команды на ростральных колоннах зажгли факелы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что «Зениту» после матча с командой «Сочи» вручили шестикилограммовый кубок Российской Премьер-Лиги. Сборная за всю историю существования российского футбола завоевала титул чемпиона страны досрочно, после матча с «Краснодаром», в котором выиграла со счетом 4:2.

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