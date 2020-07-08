Болельщики «Зенита» совершили променад по Неве в честь победы клуба в чемпионате РПЛ
Ранее в Петербурге прошла официальная церемония вручения кубка Российской Премьер-Лиги по футболу «сине-бело-голубым».
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Фото, видео: ТАСС / Демьянчук Александр, 5-tv.ru
Преданные болельщики «Зенита» устроили вечерний променад на катерах по Неве в Санкт-Петербурге в честь завоевания клубом титула чемпиона страны. Ранее в Северной столице прошла торжественная церемония вручения кубка Российской Премьер-Лиги по футболу «сине-бело-голубым».
На кадрах видно, что катера и прогулочные кораблики с развевающимися флагами «Зенита» проплывают мимо стрелки Васильевского острова в самом широком месте Невы. Компанию им также составили фанаты на гидроциклах.
Кроме того, в честь петербургской команды на ростральных колоннах зажгли факелы.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что «Зениту» после матча с командой «Сочи» вручили шестикилограммовый кубок Российской Премьер-Лиги. Сборная за всю историю существования российского футбола завоевала титул чемпиона страны досрочно, после матча с «Краснодаром», в котором выиграла со счетом 4:2.
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