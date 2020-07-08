Сборной «Зенита» вручили кубок чемпионов Российской Премьер-Лиги

В Петербурге состоялась официальная церемония вручения кубка Российской Премьер-Лиги по футболу сборной «Зенита». Награждение прошло в Санкт-Петербурге, после матча «сине-бело-голубых» с командой «Сочи» на «Газпром-Арене».

Как известно, ФК «Зенит» впервые за всю историю существования российского футбола завоевал титул чемпиона страны досрочно, за четыре тура до окончания соревнований. Место на верхней строчке таблицы петербургская команда обеспечила себе после судьбоносного матча со сборной «Краснодара», завершившегося со счетом 4:2 в пользу «Зенита».

Команде вручили шестикилограммовый трофей, сделанный из латуни и покрытый никелем и золотом. Как заявлял ранее главный тренер «сине-бело-голубых» Сергей Семак, эту грандиозную победу в чемпионате команда посвящает российским медикам.

«Мы посвящаем наше чемпионство всем врачам, медицинским работникам и волонтерам, которые не жалеют сил для спасения заблевших коронавирусом. За каждой победой стоят люди, благодаря им футбол снова с нами. Мы — команда чемпионов», - отметил тренер «Зенита».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дворцовый мост в Петербурге окрасили в цвет ФК «Зенит» в честь победы команды в чемпионате России по футболу.