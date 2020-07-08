Сборной «Зенита» вручили кубок чемпионов Российской Премьер-Лиги

|
Виктория Андреева
33

Награждение состоялось после матча «сине-бело-голубых» со сборной «Сочи» в Петербурге.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: ТАСС / Демьянчук Александр, 5-tv.ru

В Петербурге состоялась официальная церемония вручения кубка Российской Премьер-Лиги по футболу сборной «Зенита». Награждение прошло в Санкт-Петербурге, после матча «сине-бело-голубых» с командой «Сочи» на «Газпром-Арене».

Как известно, ФК «Зенит» впервые за всю историю существования российского футбола завоевал титул чемпиона страны досрочно, за четыре тура до окончания соревнований. Место на верхней строчке таблицы петербургская команда обеспечила себе после судьбоносного матча со сборной «Краснодара», завершившегося со счетом 4:2 в пользу «Зенита».

Команде вручили шестикилограммовый трофей, сделанный из латуни и покрытый никелем и золотом. Как заявлял ранее главный тренер «сине-бело-голубых» Сергей Семак, эту грандиозную победу в чемпионате команда посвящает российским медикам.

«Мы посвящаем наше чемпионство всем врачам, медицинским работникам и волонтерам, которые не жалеют сил для спасения заблевших коронавирусом. За каждой победой стоят люди, благодаря им футбол снова с нами. Мы — команда чемпионов», - отметил тренер «Зенита».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дворцовый мост в Петербурге окрасили в цвет ФК «Зенит» в честь победы команды в чемпионате России по футболу.

Читайте также

+18° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
71.24
-0.93 80.41
-1.06
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:30
ТОП-5 правил, которые нельзя нарушать при общении с мужчиной
21:20
Россия станет еще теснее сотрудничать со странами Африки
21:11
«Как же вы похожи!» — Актриса Екатерина Копанова показала редкие фото со свадьбы
21:00
В УК появится статья о нарушении территориальной целостности страны
20:58
Певец Дмитрий Колдун госпитализирован в Минске
20:51
«Я всю жизнь много работала!» — Анфиса Чехова впервые рассказала о своих гонорарах

Сейчас читают

От Галины Сергеевны до музы фигуриста: Как менялась Лиза Арзамасова
Отец Ильи Авербуха прокомментировал роман сына с Лизой Арзамасовой
«Не люблю давать интервью о чужих отношениях»: Родион Газманов о новом романе Лизы Арзамасовой

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок