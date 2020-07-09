Трофей с петербургской пропиской: чем отличается обновленный кубок РПЛ от предшественников
Футбольный клуб «Зенит» в седьмой раз стал обладателем чемпионского титула.
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Фото, видео: ТАСС / Евдокимов Вячеслав; 5-tv.ru
Первый обновленный кубок футбольного чемпионата получил петербургскую прописку. Брать в руки из-за особых санитарных норм его никому кроме «зенитовцев» не разрешается.
Рассмотрим трофей детальнее. Формально, это не кубок — в том смысле, что это не емкость, в которую можно что-то налить, то есть выпить шампанского за победу из него нельзя. Это скромная, по футбольным меркам, статуэтка высотой 65 сантиметров. Не тяжелая — всего шесть килограммов веса, сделана из латуни, покрыта никелем снаружи и золотом внутри.
Символизирует динамику игры, мяч, как будто, вырывается из сетки ворот. Новый трофей на 13 сантиметров ниже предыдущего кубка премьер-лиги, который в свою очередь также менялся в своей истории и являлся копией еще советской награды.
Все эти чемпионские трофеи, а теперь их семь, достояние «Зенита».
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что болельщики «Зенита» совершили променад по Неве в честь победы клуба в чемпионате РПЛ.
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