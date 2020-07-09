В Питере больше не пить: почему в городе на Неве запретили мини-рюмочные
Бармены и постояльцы подали петицию против, уже более десяти тысяч подписей.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Frank May; 5-tv.ru
Хит «В Питере пить» становится неактуальным. Депутаты городского заксобрания ужесточили антиалкогольные нормы и запретили в Петербурге бары площадью менее 50 квадратных метров.
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