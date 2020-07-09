В Питере больше не пить: почему в городе на Неве запретили мини-рюмочные

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Бармены и постояльцы подали петицию против, уже более десяти тысяч подписей.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Frank May; 5-tv.ru

Хит «В Питере пить» становится неактуальным. Депутаты городского заксобрания ужесточили антиалкогольные нормы и запретили в Петербурге бары площадью менее 50 квадратных метров.

Намерения благостные — избавить жилые дома от «наливаек» и их шумных посетителей. Но получился удар по целой питейной субкультуре, которая исторически сложилась в Северной столице и вдохновляла поэтов, художников и музыкантов.

Алиса Паршакова с ней познакомилась и попрощалась.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео задержания пьяного мэра Саяногорска инспекторами ГИБДД.

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