Видео: упавший подъемный кран разрезал напополам дом в Лондоне
В результате ЧП на востоке столицы Великобритании погиб один человек.
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Фото, видео: Reuters / Hannah McKay; 5-tv.ru
В Лондоне в результате падения строительного крана погиб один человек. Инцидент произошел на востоке города.
По неустановленным пока причинам башня крана упала на двухэтажный дом и буквально разрезала его пополам. Жертвой стала хозяйка квартиры на верхнем этаже.
Под завалами до сих пор могут находиться люди. Спасательные работы продолжаются.
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