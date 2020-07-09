Видео: упавший подъемный кран разрезал напополам дом в Лондоне

В Лондоне в результате падения строительного крана погиб один человек. Инцидент произошел на востоке города.

По неустановленным пока причинам башня крана упала на двухэтажный дом и буквально разрезала его пополам. Жертвой стала хозяйка квартиры на верхнем этаже.

Под завалами до сих пор могут находиться люди. Спасательные работы продолжаются.