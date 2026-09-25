«Называли все мои данные»: маму покойного Соседова донимают мошенники

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 30 0

Антонина Петровна призналась, что ее возмущают попытки людей заработать на чужом горе.

Маму покойного Соседова донимают мошенники

Фото: www.globallookpress.com/Bulkin Sergey

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Тема:
Умер Сергей Соседов

Мама Соседова рассказала, что после смерти сына ее донимают мошенники

Мать музыкального критика и журналиста Сергея Соседова Антонина Петровна сообщила о попытках мошенников связаться с ней после смерти сына. В разговоре с aif.ru женщина рассказала, что неизвестные пытались выдать себя за представителей государственных ведомств и организаций.

Сергей Соседов умер 23 сентября в возрасте 58 лет. Он приехал в Нерюнгри в Якутии, чтобы возглавить жюри конкурса «Жемчужина Дальнего Востока — 2026». Во время пребывания в гостинице он упал с лестницы и получил тяжелую травму головы. Несмотря на усилия врачей, музыкальный критик скончался.

По словам родительницы, после трагедии ей начали поступать звонки от людей, которые представлялись сотрудниками Министерства культуры и страховой компании. Они предлагали оформить компенсацию расходов на похороны, установить мемориальную доску, а также заявляли о возможности присвоения Сергею Соседову звания народного артиста России.

Женщина отметила, что собеседники называли ее личные данные, однако в разговорах были несостыковки. Она уверена, что звонившие были мошенниками.

«Называли все мои данные: рождение, адрес проживания. Но в одном случае не тот район назвали, в другом звонивший не смог повторить свое имя, отчество и фамилию, когда представлялся. Я не стала продолжать разговор, сказала, что мне совершенно не до них сейчас, и положила трубку», — рассказала Антонина Петровна.

Антонина Петровна также призналась, что ее возмущают попытки людей заработать на чужом горе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что тело Сергея Соседова доставят из Якутии в Москву 28 сентября. В настоящее согласовываются детали перелета. Самолет должен будет сделать одну остановку в Новосибирске для дозаправки. Ожидается, что дорога займет около десяти часов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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