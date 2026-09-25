Певец Дамиано Давид и актриса Дав Кэмерон стали мужем и женой

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 24 0

О романе пары заговорили еще в 2023 году.

Дамиано Давид и Дав Кэмерон стали мужем и женой

Фото: www.globallookpress.com/Ginevra Fatarella

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Фронтмен итальянской рок-группы Maneskin Дамиано Давид и американская певица и актриса Дав Камерон стали мужем и женой. Церемония прошла в исторической ратуше города Монтальчино в итальянской Тоскане. Об этом сообщило издание People.

По данным издания, 27-летний музыкант и 30-летняя артистка обменялись клятвами в присутствии близких. После официальной части молодожены вместе примерно с 200 гостями отправились на торжество в расположенное неподалеку поместье.

Для свадебной церемонии Дамиано Давид и Дав Камерон выбрали светлые образы. Актриса появилась в приталенном костюме с белым галстуком и легкой накидкой на плечах. Музыкант остановился на костюме цвета слоновой кости, который дополнил шелковым шарфом.

Роман пары стал обсуждаться после того, как Дав Камерон посетила концерт Maneskin в сентябре 2023 года. В январе 2024 года артистов заметили вместе во время ужина в Лос-Анджелесе.

Вскоре Дамиано Давид и Дав Камерон впервые вышли вместе на красную дорожку. Они появились на ежегодном гала-вечере Клайва Дэвиса, посвященном предстоящей церемонии вручения премии «Грэмми».

В январе 2026 года Камерон объявила о помолвке с музыкантом, показав в социальных сетях кольцо. При этом, по данным Vogue, предложение было сделано еще в октябре 2025 года.

Дамиано Давид получил мировую известность как вокалист Maneskin. Группа была основана в Риме в 2016 году и исполняет музыку в жанрах глэм-рок, хард-рок, поп-рок, фанк-рок и альтернативный рок. В 2021 году коллектив победил на конкурсе «Евровидение».

Дав Камерон стала известна благодаря роли в комедийном сериале Disney «Лив и Мэдди», а также участию в серии фильмов «Наследники». Кроме актерской карьеры, она развивает музыкальный проект и известна по хиту Boyfriend.

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