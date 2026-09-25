«Худеющий кошелек Галкиных*»: в семье юмориста судебные разбирательства

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Дарья Орлова
Дарья Орлова Эксклюзив 39 0

Он пытался оспорить публикацию о его оборонном бизнесе, но не получил удовлетворения требований.

Суд отказал брату Максима Галкина* в иске к СМИ

Фото: Instagram*/maxgalkinru

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Суд отказал брату Максима Галкина* в иске о защите репутации

Савеловский суд Москвы не удовлетворил иск Дмитрия Галкина, брата Максима Галкина*, о защите чести, достоинства и деловой репутации. Об этом сообщили 5-tv.ru в суде.

Дмитрий Галкин подал иск в октябре прошлого года. Поводом для обращения стало публикация в одном из СМИ материала с заголовком «Худеющий кошелек Галкиных: что происходит с оборонным бизнесом брата Максима».

По мнению Галкина, сведения, содержащиеся в статье, не соответствовали действительности и наносили ущерб его деловой репутации. Суд, рассмотрев требования заявителя, отказал в их удовлетворении.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что у Аллы Пугачевой обнаружили связь с кипрской компанией Omnideal, занимающейся управлением недвижимостью.

Согласно учредительным документам, компания принадлежит народной артистке СССР, а владельцем связанной с ней фирмы Omnitotal является Максим Галкин. Обе организации были зарегистрированы на Кипре в феврале 2025 года.

В документах указан адрес регистрации артистов — квартира в небоскребе One Tower в Лимасоле. С марта 2026 года директором обеих компаний является Максим Галкин.

Специалисты предположили, что компании могут быть связаны с управлением и возможной сдачей недвижимости в аренду.

* — признан иностранным агентом на территории РФ.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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