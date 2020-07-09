Российская авиация распугала корабли НАТО во время военных учений

Воздушные силы РФ сорвали военные маневры НАТО возле берегов Исландии, передает портал Avia.pro. В военных учениях под названием Dynamic Mongoose 2020 задействованы боевые корабли и подводные лодки с различного рода ракетным вооружением. Во время отработки совместного наступления в небе появились противолодочные самолеты Ту-142. Российские истребители провели имитацию атаки на вражеские морские цели.

Руководство НАТО отреагировало на появление самолетов ВМФ РФ и подняло британские и норвежские истребители на перехват. К тому моменту российские пилоты уже провели операцию. В результате активную фазу маневров перенесли на следующий день.

Российские противолодочные самолеты не впервые появляются над районами проведения военных учений НАТО. Как предполагают эксперты, таким образом военная авиация РФ демонстрирует готовность реагировать на провокационные действия Запада, ведь подобные учения связаны с отработкой военных действий против России.

Североатлантический Альянс ежегодно проводит крупные военно-морские учения Dynamic Mongoose, привлекая к участию в них надводные и подводные корабли шести стран НАТО, уточняет «Экономика сегодня». В их числе суда Германии, Франции, Норвегии, Великобритании, Канады и США.

Ранее 5-tv.ru писал, что два Су-27 прогнали американский самолет-разведчик над Черным морем.