Российская авиация распугала корабли НАТО во время военных учений

|
Валентин Черников
80

Истребители Ту-142 сымитировали массированную атаку на американский флот у побережья Исландии.

Фото, видео: РИА Новости / Алексей Даничев; YouTube / Минобороны России

Воздушные силы РФ сорвали военные маневры НАТО возле берегов Исландии, передает портал Avia.pro. В военных учениях под названием Dynamic Mongoose 2020 задействованы боевые корабли и подводные лодки с различного рода ракетным вооружением. Во время отработки совместного наступления в небе появились противолодочные самолеты Ту-142. Российские истребители провели имитацию атаки на вражеские морские цели.

Руководство НАТО отреагировало на появление самолетов ВМФ РФ и подняло британские и норвежские истребители на перехват. К тому моменту российские пилоты уже провели операцию. В результате активную фазу маневров перенесли на следующий день.

Российские противолодочные самолеты не впервые появляются над районами проведения военных учений НАТО. Как предполагают эксперты, таким образом военная авиация РФ демонстрирует готовность реагировать на провокационные действия Запада, ведь подобные учения связаны с отработкой военных действий против России.

Североатлантический Альянс ежегодно проводит крупные военно-морские учения Dynamic Mongoose, привлекая к участию в них надводные и подводные корабли шести стран НАТО, уточняет «Экономика сегодня». В их числе суда Германии, Франции, Норвегии, Великобритании, Канады и США.

Ранее 5-tv.ru писал, что два Су-27 прогнали американский самолет-разведчик над Черным морем.

Читайте также

+17° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 55%
71.24
-0.93 80.41
-1.06
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:41
«Босиком по песку»: доктор Комаровский рассказал о пользе прогулок без обуви
12:23
Показания на Фургала дали соучастники инкриминируемых ему убийств
12:21
Какие тайны о женщине может рассказать цвет ее платья?
12:20
Самолет с задержанным Сергеем Фургалом приземлился в Москве
12:12
Российская авиация распугала корабли НАТО во время военных учений
12:03
Дирижера петербургского оперного театра обманули на 95 тысяч

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 июля, для всех знаков зодиака
«День чуда»: Корчевников показал, что делал в роддоме
«Не люблю давать интервью о чужих отношениях»: Родион Газманов о новом романе Лизы Арзамасовой

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок