Два Су-27 прогнали американский самолет-разведчик над Черным морем

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Максим Чугункин
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Минобороны РФ подняло истребители в воздух после приближения RC-135W к российским границам.

Два Су-27 прогнали американский самолет-разведчик над Черным морем

Фото: РИА Новости / Виталий Тимкив

Самолет-разведчик ВВС США попытался приблизиться к границам России, но был вынужден улететь прочь, после того как в небе показались два Су-27. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает Интерфакс.

Как уточнили агентству в Южном военном округе, с разведывательной миссией в воздухе находился Boeing RC-135W Rivet Joint. Дежурные противовоздушные силы засекли незваного гостя, после чего в воздух поднялись два Су-27, принадлежащих к морской авиации Черноморского флота.

Увидев российские многоцелевые истребители, разведчик отвернул от национальных границ и взял курс на удаление.

Это уже второй перехват за несколько дней, 29 июня в небе над Черным морем случилась похожая ситуация. 5-tv.ru публиковал видео из кабины российского пилота.

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