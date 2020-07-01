Два Су-27 прогнали американский самолет-разведчик над Черным морем

Самолет-разведчик ВВС США попытался приблизиться к границам России, но был вынужден улететь прочь, после того как в небе показались два Су-27. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает Интерфакс.

Как уточнили агентству в Южном военном округе, с разведывательной миссией в воздухе находился Boeing RC-135W Rivet Joint. Дежурные противовоздушные силы засекли незваного гостя, после чего в воздух поднялись два Су-27, принадлежащих к морской авиации Черноморского флота.

Увидев российские многоцелевые истребители, разведчик отвернул от национальных границ и взял курс на удаление.

Это уже второй перехват за несколько дней, 29 июня в небе над Черным морем случилась похожая ситуация. 5-tv.ru публиковал видео из кабины российского пилота.