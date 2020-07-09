«Принц»: Максим Галкин сменил транспортное средство
Многим поклонникам пришелся по вкусу образ, представленный юмористом.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov; Instagram @maxgalkinru
Максим Галкин часто радует своих подписчиков в сети Instagram фотографиями и видео — как новыми, так и раритетными. На сей раз он поделился с фанатами снимком, где сидит верхом на черном коне.
«Поскакал на сказочном коне», — просто подписал юморист.
Ухоженная лошадь с роскошной гривой и счастливый Галкин не оставили равнодушными его поклонников.
«Точно, принц из замка „Грязь"»;
«Современный Илья Муромец!»;
«У Максима конь прямо огонь!!! У Филиппа конь в яблоках!» — писали они ему в комментариях.
Ну, а некоторые решили воспользоваться этим случаем и проявить свое чувство юмора.
«Максим, Вы зачем Волочкову перекрасили?» — вопросил один из них под фото.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Максим Галкин недавно показал окрестности замка, где живут они с Аллой Пугачевой и детьми.
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