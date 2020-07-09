Рузское наводнение: Как маленькая речка превратилась в цунами?

После наводнения приходят в себя жители подмосковного города Руза. Накануне там прорвало дамбу. Вода хлынула на улицы, сметая все на своем пути. Течением уносило даже дома на глазах их жителей. В городе действует режим чрезвычайной ситуации.

Как маленькая речка превратилась в настоящее цунами, выяснял Валентин Трушнин.