Рузское наводнение: Как маленькая речка превратилась в цунами?

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После прорыва дамбы вода хлынула на улицы подмосковной Рузы, сметая все на своем пути.

Фото, видео: ТАСС / Бобылев Сергей; 5-tv.ru

После наводнения приходят в себя жители подмосковного города Руза. Накануне там прорвало дамбу. Вода хлынула на улицы, сметая все на своем пути. Течением уносило даже дома на глазах их жителей. В городе действует режим чрезвычайной ситуации.

Как маленькая речка превратилась в настоящее цунами, выяснял Валентин Трушнин.

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