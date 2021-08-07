8 фраз, которые нельзя говорить мужчине, чтобы он вас не разлюбил

Порой слова окрыляют, но случается, что они наносят сильную боль. Часто это происходит во взаимоотношениях между мужчиной и женщиной. Кто-то в паре бывает несдержан и ранит партнера острыми выражениями. Нередко достается и сильному полу, тем глубже рана, если слова произнесла любимая женщина. 5-tv.ru узнал у семейного психолога Ольги Романив, какие слова ни в коем случае нельзя говорить мужчине.

Ольга Романив

Семейный психолог

«Я сама»

Фраза «Я сама» выбивает вообще мужчину из колеи, и мужчина становится любителем диванного отдыха. Фраза «Я сама» кастрирует мужчин. Женщина этой фразой отбивает все мужское в мужчине. Мужчина же на самом деле готов прийти на помощь, готов защитить, готов решить что-то, у него мозг так устроен и действует. Важно наоборот говорить «Ты всегда делаешь чуточку лучше, чем я», тогда вы воспитаете очень хорошего мужа или мужчину. Учитесь делегировать полномочия, потому что все равно все будет, как вы решите, но мужчине надо дать понять, что он выбирает и он главный в семье.

«Кто-то сделал что-то лучше тебя»

Подумайте сами, если бы он стал кем-нибудь восхищаться, как бы вам было? Помните, что при общении с мужчиной [в зависимости от того], на какие качества вы делаете акцент, на какие качества вы фокусируетесь, те качества вы и подпитываете в человеке. То есть даже если у него что-то не получилось, а вы его похвалите, скажете «Ну, ничего, мой хороший, в следующий раз все получится», тогда мужчина повернется к вам именно самыми сильными и хорошими качествами, которые в нем есть.

«У тебя ничего не получится»

Это вы сами рушите вообще свой союз. Если у него что-то не получится, так, возможно, у него и эти отношения, которые он с вами строит, не получатся, понимаете? Вы сами рубите сук, на котором сидите. Помните, что женщина думает о своем муже, то же самое думают и в обществе о муже. Очень важно, чтобы женщина была вдохновителем.

Зачем ты это купил/сделал?

Помните, ваш мужчина может все и если он сделал, надо им гордиться. Для него важна ваша реакция в ситуации поддержки, ему важно видеть вашу эмоцию, это стимул для движения дальше для мужчины. Это простимулирует на новые достижения.

В разговоре с мужчиной есть свои стоп-фразы. www.globallookpress.com / Rudolf

«Ты со мной мало разговариваешь/общаешься»

Мужчины больше слушают, а потом могут подвести итог и посоветовать вам что-то. Используйте, так скажем, мужчин по назначению. Если вы хотите получить совет, вы ему расскажите что-то, а он уж вам посоветует. Они конкретики и отвечают на конкретные вопросы. А когда вы что-то рассказываете, ну, он сидит, он слушает вас внимательно, как ему на это реагировать? Он мужчина.

«Ты никогда не [делаешь что-то]»

Он думает, «Ну, никогда и никогда» и делать больше вообще ничего не будет. Наоборот, надо сказать, я была бы тебе благодарна, если бы ты то-то сделал — вот это хорошо. А фраза «ты никогда не…» она никогда ни к чему хорошему не приведет.

«Я же тебе говорила»

После драки кулаками не машут. Не надо их, так скажем, головой в прошлые ошибки окунать. Не надо. Это ваше «Я же говорила» отобьет у мужчины [желание] вообще брать ответственность на себя, а вы сами подтолкнули его быть ответственным. Мы же, женщины, подталкиваем его быть ответственным, поэтому говорим наоборот — молодец, справился! А фразой «Я же тебе говорила» он будет безответственным. Будьте мудрее, уважаемые женщины. Умнее, мудрее и у вас будут самые лучшие мужчины рядом.

«Все, я тебя не люблю»

Если женщина это сказала, мужчина первый раз это услышал, второй — уже задумался, а на третий он поймет, что не с той женщиной рядом, вы сами разрушите свои отношения. Кстати, контролируйте это «Я от тебя уйду», «Я тебя не люблю». Эту фразу произносите только в том случае, если вы решили уже реально уйти от человека. Будьте умными, будьте мудрыми, будьте гибкими. Женщины на то и женщины, чтобы вдохновлять мужчину и не бывает плохих мужчин, а бывает женщина не умеет выстроить отношения.