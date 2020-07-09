Как расположить к себе возлюбленного подскажет его знак зодиака

Знаки зодиака влияют на все сферы нашей жизни, считают астрологи. И немаловажную роль в определении темперамента партнера и того, как к нему лучше подступиться, играет знак зодиака, пишет Wday.ru.

Овен

Овны очень чувственные и пылкие, так что они всегда готовы к доминированию. Их не надо добиваться — это прерогатива данного знака! Пылкие, страстные, они так же легко могут и остыть под влиянием момента.

Телец

Часто собственники, они могут быть очень требовательны в отношениях с любимым. Нередко несоответствие их представлениям об отношениях выливается в приступы ревности.

Близнецы

Близнецы переменчивы, что полностью соответствует их природе. Но в отношениях им все понятно — кроме постели, с партнером должно быть интересно и в остальное время. Так что они ждут умных и образованных собеседников, с которыми плавно перемещаются из вертикальной плоскости в горизонтальную.

Рак

Ракам мало найти идеального сексуального партнера — им важна и близость духовная. Чувственность заставляет их сначала определиться с выбором «своего» человека, а только потом окунуться в наслаждение.

Лев

Львы относятся к страстным знакам зодиака, так что партнер должен быть им под стать. В постели они великолепны, с благодарностью принимают восхищение и щедро дарят его в ответ.

Дева

Девам нужен страстный партнер, который готов подстраиваться под их характер и ненасытность в постели. При этом они готовы дарить удовольствие в ответ, но ждут того же от любимого.

Весы

Весам требуется полное удовлетворение в отношениях — и физический аспект играет немалую роль. Так, они могут требовать ласки снова и снова, но всегда готовы поделиться ею в ответ.

Скорпион

Ненасытные, страстные и изощренные в постели Скорпионы готовы делиться своими умениями и удивляют раскованностью в постели. Не все понимают, что им не нужны многочисленные ухажеры — характер однолюба часто бывает скрыт под маской.

Стрелец

Они спокойны в отношениях, не спорят и со стороны могут казаться холодными. Но им очень важен их партнер — как в эмоциональном, так и физическом плане. Стрельцы всегда будут стремиться доставить удовольствие своей второй половине.

Козерог

Козероги ценят тех, кто похож на них по складу характера и уровню страстности. Им важно единение во всех сферах жизни, так они представляют себе идеального партнера.

Водолей

Идеальные партнеры — всегда заботятся об эмоциональном состоянии партнера, а также о его удовольствии.

Рыбы

Рыбам свойственно идеализировать свой идеал, поэтому поиск партнера может занять немало времени. Если же он в итоге не будет соответствовать всем пунктам из длинного списка требований, то даже идеальный секс не спасет такие отношения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие знаки зодиака могут быть корыстными в любви.