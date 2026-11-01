«Приезжайте поддержать меня»: свадьба сироты из Китая объединила всю страну

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Арина Верстова
Арина Верстова Журналист 22 0

Молодой человек из горной деревни рассчитывал собрать 10–20 гостей, но на его торжество приехали тысячи человек со всей страны.

Как свадьба сироты из Китая собрала тысячи гостей

Фото: www.globallookpress.com/Xinhua

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Сирота из Китая собрал на свадьбу 20 тысяч человек через соцсети

Сюй Чэнхун из горной деревни в провинции Юньнань, оставшийся без родных молодой человек, долго копил на свадьбу, но понял, что звать ему некого. Тогда он выложил в соцсетях приглашение для незнакомцев, рассчитывая собрать хотя бы 10–20 человек, — однако, по данным Синьхуа, на торжество съехались гости со всей страны, и праздник превратился в событие на тысячи участников.

Сюй Чэнхун опубликовал видео, в котором признался, что переживает из-за тихой атмосферы на свадьбе, и позвал пользователей сети на банкет. Приглашение он отправил с настроем «попробуй», но неожиданно все больше людей стали оставлять комментарии с готовностью приехать. Одни привозили продукты, другие — морозильники и отопительное оборудование, третьи помогали с организацией банкета. 

Столкнувшись с неожиданным наплывом гостей, местные власти оперативно перенесли банкет с маленького двора на общественную площадь в поселке Луованг, обеспечили регулирование движения, порядок и безопасность пищевых продуктов, а также скоординировали вопросы размещения. Как отметили в Синьхуа, благодаря помощи властей и жителей деревни собрание прошло одновременно живым, радостным и организованным.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что форвард «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе в интервью назвал бывшего лидера КНР Мао Цзэдуна «китайским диктатором», рассказывая о меме с его лицом. Высказывание вызвало бурную реакцию в Китае: Пекин приостановил показ матчей чемпионата Испании, а крупные бренды Поднебесной разорвали контракты с футболистом. В ситуацию пришлось вмешаться президенту испанской Ла Лиги и самому Мбаппе — осознав, как сильно его слова задели китайский народ, спортсмен принес извинения. Центральное телевидение Китая (CCTV) учло слова Килиана, однако заявило, что будет следить за его поступками.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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