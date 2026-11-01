«Их было очень много»: Якубович не смог выбрать самый необычный подарок

|
Арина Верстова
Арина Верстова Журналист Эксклюзив 22 0

По словам телеведущего, за годы работы ему преподнесли столько презентов, что запомнить их все невозможно.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Якубович затруднился назвать самый необычный подарок за годы работы

Народный артист России Леонид Якубович на премьере сказки «Живая книга» в беседе с корреспондентом 5-tv.ru признался, что за долгие годы работы ему преподнесли столько необычных подарков, что выбрать из них самый запоминающийся решительно невозможно.

По словам артиста, презентов было настолько много и они оказались настолько разнообразными, что он даже не берется назвать хотя бы один.

«Так я не могу сказать, их было очень много», — поделился телеведущий.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Леонид Якубович признался: он не понимает молодежь, которая стремится поскорее заработать и выбирает блогерство вместо привычных профессий. По его словам, его нет в сети и он не знает, «что это такое» — «это другой мир». К лексикону молодежи артист относится плохо, но считает, что повлиять на ситуацию не может. При этом Якубович уверен, что воспитание ребенка начинается именно с детского сада.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

+7° Атмосферное давление 779 мм рт. ст.
Относительная влажность 51%
80.56
-0.12 89.66
-0.16
Не все пойдет по плану: гороскоп для всех знаков зодиака на ноябрь 2026

Последние новости

3:15
Как «Бегство от Трампа» обернулось топливным кризисом
3:06
«Уложили на пол»: силовики сорвали вечеринку в московском клубе Bizarre
3:03
«Тебя могут увидеть и пригласить в кино»: Данилюк о соцсетях
2:46
Финляндия вышла на первое место в ЕС по уровню безработицы
2:02
«Приезжайте поддержать меня»: свадьба сироты из Китая объединила всю страну
1:42
«Их было очень много»: Якубович не смог выбрать самый необычный подарок

Сейчас читают

Почему в одинаковых квартирах соседи платят за отопление по-разному
«Ты же президент»: Мелания попросила Трампа не танцевать
Александр Петров продолжает проверять звезд на прочность
Редкий знак цикла: чего ждать от Красной Огненной Козы — прогноз на 2027 год

Интересные материалы

Гороскоп на деньги на ноябрь 2026 для знаков зодиака: видео
❤️ Гороскоп любви на ноябрь 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на ноябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
💅Лунный календарь денежного маникюра на ноябрь 2026: видео