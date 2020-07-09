Американская модель plus size Тесс Холлидей, вес которой достигает 155 килограммов, впервые в жизни решила примерить стринги.

На своей странице в Instagram 35-летняя Холлидей выложила интригующее видео, на котором она сначала прикрывается черным парео, а затем отбрасывает его и демонстрирует все прелести своего тела в откровенном бикини. Затем модель медленно поворачивается и показывает подписчиками «вид сзади».

В подписи к видео девушка отметила, что это ее первый опыт примеривания бикини со стрингами и она еще никогда не чувствовала себя более «уверенной». Кроме того, она поделилась, что за последние десять лет сотни людей высказали ей, насколько «отвратительно» ее тело. Тем не менее, призналась Холлидей, это ее нисколько не волнует, и она за это время набрала еще вес.

«Я никогда не позволяла людям украсть мою радость или помешать мне проживать мою жизнь, наслаждаясь каждым моментом, в независимости от моего размера одежды», — отметила модель.

Instagram @tessholliday

Ролик Холлидей уже успел набрать более 300 тысяч просмотров, и, судя по комментариям, своей смелостью модель смогла вдохновить других пользователей на преодоление своих страхов.

«Игнорируй хейтеров. Ты шикарна»;

«Спасибо за то, что вдохновляешь»;

«Красавица», — написали ее подписчики.

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