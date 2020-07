Звезда Playbоу Мария Лиман в очередной раз продемонстрировала подписчикам в социальной сети Instagram округлые формы.

Девушка кокетливо поинтересовалась у своих фанатов, на какие мысли наводит их фото, где она показала свой вид сзади, прикрытый лишь практически незаметными стрингами. Модель и телеведущая родилась в Ростове, но живет в Лондоне, так что обратилась к подписчикам сразу и на русском, и на английском языке.

«О чем Вы думаете, когда смотрите на это фото? Только честно!

What do you think when you look at this photo? Only honestly!» — подписала она снимок.

Instagram @liman_maria

Поклонники модели, которая неоднократно принимала участие в съемках для Playbоу и конкурсах красоты, не смогли пройти мимо ее прелестей.

«Ни о чем, мозг прост отключается»;

«Просто больше не могу сосредоточиться ни на каких других мыслях»;

«Запечатлел бы на холсте», — оставили комментарии русскоязычные подписчики.

Не оставили без внимания новый снимок и англоязычные фанаты.

«That I want to bury my face in there» — «Хочу зарыться туда лицом» (Прим. ред.)

«I think you should NEVER wear clothes again» — «Мне кажется, тебе не стоит одеваться больше НИКОГДА» (прим. ред.)

Мария Лиман часто выкладывает свои снимки практически без одежды на всю многотысячную аудиторию личного блога. Чаще всего модель показывает снимки, где акцент приходится именно на ягодицы, так что впору предположить — этой частью своего роскошного тела она гордится больше всего.

