Стали известны подробности смерти владелицы БДСМ-студии в Петербурге

Близкая подруга погибшей владелицы БДСМ-студии в Петербурге, найденной мертвой в собственном салоне, рассказала подробности ее смерти. Ранее стало известно, что, по предварительным данным, женщина скончалась от удушья в результате любовных утех.

Как поведала подруга погибшей в беседе с 78.ru, хозяйка студии вместе со своим мужем осталась ночевать в салоне. На следующее утро 7 июля мужчина обнаружил, что его жена не дышит и вызвал скорую и полицию. Медики констатировали смерть.

По предварительной информации, тело женщины было обнаружено в рвотных массах. По мнению собеседницы, причиной смерти ее подруги могло быть все, что угодно: маска, используемая при БДСМ, оторвавшийся тромб, аневризма. Она также отметила, что «огульно заявлять», что женщина была задушена нельзя.

«Вы поймите, если бы она была задушена, то это стало бы ясно уже после приезда скорой», — сказала женщина.

Кроме того, она рассказала, что сама владелица салона не практиковала БДСМ и не принимала клиентов, а лишь «запускала и выпускала» людей. Вместе с тем, женщина хорошо знала технику безопасности и проводила множество семинаров по этой теме.

«Они вели широкую просветительскую деятельность в этом вопросе, помогали в организации семинаров, тренингов, в первую очередь по технике безопасности», — сказала она.

Женщина также поведала, что с мужем, который предположительно подозревается в непредумышленном убийстве жены, хозяйка студии была в браке три года и родила ему ребенка. По словам подруги, муж очень заботился о супруге, в том числе во время беременности, и «следил за ее здоровьем». Она также добавила, что женщина была «лидером» в семье и «все тянула на себе».

Подруга отметила, что в данный момент не может комментировать причастность мужчины к смерти его супруги до появления «каких-либо данных». Она также добавила, что он находится под подпиской о невыезде.

Ранее 5-tv.ru писал, что хозяйка БДСМ-студии была найдена мертвой в своем салоне на Обводном канале в Петербурге. В момент смерти с женщиной находился ее супруг.