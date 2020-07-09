Владелица БДСМ-студии в Петербурге умерла во время интимных утех
| Нюра Незванова Криминал 866
По предварительным данным, женщина погибла в результате удушья.
Фото: www.globallookpress.com / Britta Pedersen
Хозяйку БДСМ салона обнаружили мертвой в собственной студии на набережной Обводного канала в Петербурге. По предварительным данным, женщина скончалась от удушья, предположительно, в результате любовных утех.
Как стало известно 5-tv.ru, в этот момент с ней находился ее супруг. Причины и обстоятельства трагедии устанавливаются.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о ТОП-4 действенных техниках, которые сведут вашего мужчину с ума.
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