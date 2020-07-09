«Это и есть семья»: Татьяна Брухунова поделилась мыслями о браке
Молодая возлюбленная юмориста Евгения Петросяну осудила домохозяек.
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Фото, видео: Instagram @bruhunova
Татьяна Брухунова, возлюбленная Евгения Петросяна, выложила новый пост на своей странице в Instagram. На сей раз она писала не о моде и своих предпочтениях в одежде, а о том, что для нее значит понятие отношений и брака.
«Меня пугает фраза: „Вы две половинки“» — начала она длинное послание к подписчикам.
Татьяна привела примеры того, чего не хотела бы видеть в своей жизни — женщина дома, с детьми и на домашнем хозяйстве, отсутствие кругозора и интересов, и властный «муж-ортодокс». По ее мнению, с ней такого произойти не может — силы, вложенные в получение высшего образования и работу, не должны быть потрачены зря.
Брухунова уверена, что все аспекты будущей семейной жизни нужно обсуждать до регистрации брака, чтобы не столкнуться с неприятными сюрпризами. А супруг должен помогать и поддерживать свою женщину, чтобы она могла реализоваться и как мать, и как профессионал в своей сфере.
«Это и есть СЕМЬЯ: поддержка во всем и всегда!» — заявила Брухунова.
Пост молодой подруги Петросяна нашел горячий отклик у ее подписчиков.
«Татьяна, согласна с вами на все сто»;
«Вы очень мудро сказали. Нельзя превращаться в домохозяйку от которой пахнет котлетами и борщом!»;
«Полностью согласна!» — отреагировали на ее историю в комментариях.
Ранее 5-tv.ru писал, что Татьяна Брухунова не выдержала и дала ответ по поводу отца своего ребенка.
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