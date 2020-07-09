«Это и есть семья»: Татьяна Брухунова поделилась мыслями о браке

Татьяна Брухунова, возлюбленная Евгения Петросяна, выложила новый пост на своей странице в Instagram. На сей раз она писала не о моде и своих предпочтениях в одежде, а о том, что для нее значит понятие отношений и брака.

«Меня пугает фраза: „Вы две половинки“» — начала она длинное послание к подписчикам.

Татьяна привела примеры того, чего не хотела бы видеть в своей жизни — женщина дома, с детьми и на домашнем хозяйстве, отсутствие кругозора и интересов, и властный «муж-ортодокс». По ее мнению, с ней такого произойти не может — силы, вложенные в получение высшего образования и работу, не должны быть потрачены зря.

Instagram @bruhunova

Брухунова уверена, что все аспекты будущей семейной жизни нужно обсуждать до регистрации брака, чтобы не столкнуться с неприятными сюрпризами. А супруг должен помогать и поддерживать свою женщину, чтобы она могла реализоваться и как мать, и как профессионал в своей сфере.

«Это и есть СЕМЬЯ: поддержка во всем и всегда!» — заявила Брухунова.

Пост молодой подруги Петросяна нашел горячий отклик у ее подписчиков.

«Татьяна, согласна с вами на все сто»;

«Вы очень мудро сказали. Нельзя превращаться в домохозяйку от которой пахнет котлетами и борщом!»;

«Полностью согласна!» — отреагировали на ее историю в комментариях.

Ранее 5-tv.ru писал, что Татьяна Брухунова не выдержала и дала ответ по поводу отца своего ребенка.