Лазарев под руку с блондинкой жестко ответил на слухи о романе с криптомиллионером
Певец выложил видео с отдыха, на котором появился рядом с симпатичной девушкой.
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Фото, видео: Instagram @lazarevsergey
Певец Сергей Лазарев прокомментировал слухи, появившиеся в некоторых СМИ, о его якобы романтичных отношениях с криптомиллионером Алексом Малиновским. Как утверждают некоторые Telegram-каналы, пара поселилась в одном номере в Сочи.
В свою очередь, Лазарев опубликовал у себя на странице в Instagram сторис, в котором появился рядом с эффектной блондинкой. Певец рассказал, что пока разные «желтые» СМИ судачат об интимных отношениях других, они отдыхают и отмечают день рождения друзей.
«Пока всякие различные желтые **** и телеграм-каналы судачат, кто с кем спит, мы продолжаем наслаждаться нашим отдыхом. Сегодня мы отмечаем день рождения друзей Саши и Гриши Малиновских. Но я думаю, что после сегодняшних сторис у вас, ****, добавится работы. Будете писать, писать, писать. Смотрите — перо не выпишите», — сказал Лазарев.
Слухи об отношениях между Сергеем Лазаревым и Алексом Малиновским циркулируют в интернете уже несколько лет. Как пишет Teleprogramma.pro, по данным некоторых Telegram-каналов, пара в прошлом году провела совместный отдых в США. Впрочем, общих фотографий они не выкладывали.
У Сергея Лазарева есть двое детей. Однако, кто является матерью наследников певца — до сих пор неизвестно.
Ранее 5-tv.ru писал, что из Сергея Лазарева сварили «супчик» на отдыхе.
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