Лазарев под руку с блондинкой жестко ответил на слухи о романе с криптомиллионером

Певец Сергей Лазарев прокомментировал слухи, появившиеся в некоторых СМИ, о его якобы романтичных отношениях с криптомиллионером Алексом Малиновским. Как утверждают некоторые Telegram-каналы, пара поселилась в одном номере в Сочи.

В свою очередь, Лазарев опубликовал у себя на странице в Instagram сторис, в котором появился рядом с эффектной блондинкой. Певец рассказал, что пока разные «желтые» СМИ судачат об интимных отношениях других, они отдыхают и отмечают день рождения друзей.

«Пока всякие различные желтые **** и телеграм-каналы судачат, кто с кем спит, мы продолжаем наслаждаться нашим отдыхом. Сегодня мы отмечаем день рождения друзей Саши и Гриши Малиновских. Но я думаю, что после сегодняшних сторис у вас, ****, добавится работы. Будете писать, писать, писать. Смотрите — перо не выпишите», — сказал Лазарев.

Instagram @lazarevsergey

Слухи об отношениях между Сергеем Лазаревым и Алексом Малиновским циркулируют в интернете уже несколько лет. Как пишет Teleprogramma.pro, по данным некоторых Telegram-каналов, пара в прошлом году провела совместный отдых в США. Впрочем, общих фотографий они не выкладывали.

У Сергея Лазарева есть двое детей. Однако, кто является матерью наследников певца — до сих пор неизвестно.

Ранее 5-tv.ru писал, что из Сергея Лазарева сварили «супчик» на отдыхе.