«Земляничное настроение»: полуголая Пересильд ощутила «запах влюбленности»

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Валентин Черников
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Актриса в ночной сорочке соблазнила подписчиков сладкой ягодкой и глубоким декольте.

Фото, видео: Instagram @juliaperesild

Земляника подарила Юлии Пересильд мгновения блаженства, и актриса поделилась ими с поклонниками. Она опубликовала в Instgaram снимок, на котором сидит с тарелкой, наполненной ягодами. Фото сделано сверху, отчего звезда выглядит на нем не менее аппетитно. 

«Земляничное настроение. Люблю землянику есть, кидать в просекко (итальянское игристое вино — Прим.ред), просто смотреть, собирать. Но больше всего люблю ее запах — запах влюбленности! Мне кажется, когда влюбляешься, весь мир пахнет земляникой», — поделилась Пересильд.

Instagram @juliaperesild

Подписчики актрисы не смогли решить, что соблазнило их больше — лакомство на ее блюде или сама Юлия в белой ночнушке с проникновенным взглядом. В комментариях отметили, что отныне Пересильд будет ассоциироваться у них с этой ягодой.

«У меня бурю эмоций часто вызываете вы»;

«Взгляд космический, глаза бездонные»;

«Теперь, когда буду смотреть вас, будет преследовать запах земляники», — отозвались фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что звезда сериала «Папины дочки» Дарья Мельникова наставила себе рога.

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