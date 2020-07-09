Звезда сериала «Папины дочки» наставила себе рога

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Ирина Дряхлова
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Актриса Дарья Мельникова поделилась «рогатым» фото с неоднозначной подписью.

Звезда сериала «Папины дочки» наставила себе рога

Фото: Instagram @melnikovadsh

Дарья Мельникова, сыгравшая роль Жени в ситкоме «Папины дочки» опубликовала странное фото в своем Instagram. Подписчиков удивила не только подпись и оленьи рога, под которыми стоит девушка, но и длина ее волос. У Дарьи есть одна особенность: она публикует фото с разной длиной волос. Они то короткие, то длинные.

Фото: Instagram @melnikovadsh

Фолловеры актрисы поймали ее странную волну и засыпали Дарью комментариями.

«Вот они: длительные командировки в Питер, кастинги…», — заметил кто-то.

«Длинные волосы ей идут», — решила подписчица.

За последний месяц шумиха вокруг актрис сериала «Папины дочки» не утихает. На этой неделе стало известно о романе 25-летней Лизы Арзамасовой и 46-летнего Ильи Авербуха. Также ходят слухи об отношениях Павла Прилучного и Мирославы Карпович.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что по информации инсайдера, Мирослава Карпович сопровождала Павла Прилучного на съемочной площадке. 

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