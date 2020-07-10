Лесные пожары в Якутии угрожают спалить несколько поселков — огненное видео
В борьбу со стихией наряду с профессионалами вступили местные жители.
Закрыть
Смотрите также:
Четыре имени мужчин, наиболее склонных к предательству и двуличию
«Не люблю давать интервью о чужих отношениях»: Родион Газманов о новом романе Лизы Арзамасовой
Илья Авербух прокомментировал роман со звездой «Папиных дочек» Лизой Арзамасовой
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 9 июля, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 10 июля, для всех знаков зодиака
«Неужели малыш родился?» — в сети обсуждают фото Корчевникова у роддома
«Необратимые нарушения мозга»: Сын Алибасова прокомментировал шансы отца на выздоровление
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 7 июля, для всех знаков зодиака
«День чуда»: Корчевников показал, что делал в роддоме
«Ей — стабильность, ему — романтика»: Сексолог о романе Авербуха и Арзамасовой
Фото, видео: ТАСС; 5-tv.ru
В Якутии жаркая сухая погода спровоцировала сильнейшие лесные пожары — полыхают сотни тысяч гектаров леса. На тушение брошены все силы спасателей — с воздуха помогают авиация и десантники-парашютисты. Стена огня вплотную подошла к домам в нескольких населенных пунктах. На борьбу со стихией уже вышли и местные жители — иначе не спастись.
Роман Кутуков отправился в самое пекло.
Читайте также
46%
0.35 80.27
-0.14
Нашли ошибку?