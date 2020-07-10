В Якутии жаркая сухая погода спровоцировала сильнейшие лесные пожары — полыхают сотни тысяч гектаров леса. На тушение брошены все силы спасателей — с воздуха помогают авиация и десантники-парашютисты. Стена огня вплотную подошла к домам в нескольких населенных пунктах. На борьбу со стихией уже вышли и местные жители — иначе не спастись.

Роман Кутуков отправился в самое пекло.