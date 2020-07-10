Джо Байден встал на колено в защиту темнокожего населения — видео

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Многие американцы посчитали поступок политика игрой на публику перед грядущими выборами.

Фото, видео: Reuters; 5-tv.ru

Полиция американского Портленда была поднята по тревоге. В центре города внедорожник врезался в толпу участников митинга против расизма. Водителя попытались задержать прохожие, тогда он достал пистолет и несколько раз выстрелил в воздух.

А власти Ричмонда решили не дожидаться агрессивных сторонников и противников антирасистского движения. Мэрия сама демонтировала в центре города монумент солдату-южанину, чтобы никого не провоцировать.

К движению в защиту темнокожего населения присоединился мэр Нью-Йорка. Билл де Блазио принял участие в создании огромной надписи «жизни черных тоже важны» на Пятой Авеню. Тренд поддержал и кандидат в президенты Джо Байден. Во время визита в Пенсильванию он встал на колено. Однако многие американцы посчитали этот жест игрой на публику перед грядущими выборами.

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