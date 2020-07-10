Yоtа продолжает устранять неполадки в работе сети

Yоtа продолжает работать над устранением неполадок в работе сети.

«В настоящий момент некоторые клиенты могут испытывать трудности с подключением к сети. Мы работаем над неполадками, в ближайшее время они будут устранены», — сообщает пресс-служба российской телекоммуникационной компании.

Проблемы в работе сети утром испытали пользователи «Мегафона» и Yоtа. Ситуация наблюдалась массово на территории западной части России: в Санкт-Петербурге, Москве, Калининграде, Смоленске, Пскове, Вологде и других городах. Наибольшее число «пострадавших» от падения сети — в двух столицах.

Но если у «Мегафона» сбой был довольно кратковременным, то Yоtа пока не смогли устранить проблему

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