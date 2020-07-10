Шок-контент! «Горячие штучки» Горбань и Сысоева приняли ванну с шампанским
Звезда сериала «Кухня» опубликовала забавное видео в честь дня рождения юмористки.
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Фото, видео: Instagram @gorban_masha
Звезда шоу Comedy Women Надежда Сысоева 10 июля отмечает день рождения. Популярной актрисе исполняется 36 лет. С самого утра Надежду одаривают комплиментами и желают всего самого наилучшего поклонники, коллеги и друзья. Безусловно, каждое поздравление одинаково дорого звезде. Но ее лучшей подружке Марии Горбань, прославившейся благодаря роли в сериале «Кухня», удалось преподнести неожиданный сюрприз.
Так, в личном Instagram-аккаунте актриса опубликовала забавное видео, где вместе с Сысоевой принимает пенную ванну с шампанским. При этом обе дамы позируют с яркими макияжами и оригинальными «прическами» из белоснежных полотенец. Вокруг — масса зажженных свечей и букет нежнейших пионов.
«Сегодня у моей любимой соседушки день рождения!!! Надюля, все сказала тебе по телефону и еще скажу при встрече! Кайфуй! Люблю!» — подписала забавный ролик Горбань.
«Подружка, люблю! И в душ, и в лес с тобой, и на красную дорожку!» — тут же отреагировала на праздничную «открытку» Надежда.
Поклонники оценили юмор селебрити, а также отметили, что искренне завидуют их теплым дружеским отношениям. По словам фолловеров актрис, сегодня редко можно встретить нечто подобное, особенно среди звезд шоу-бизнеса.
«Ну, какие красавицы! Обожаю!»
«Это шок-контент! Такие смешные лапули!»
«С днем рождения, Наденька! Обеих вас уважаю за талант!»
«Какие горячие штучки! Нет слов… Вы прекрасны!» — реагировали на пост взбудораженные пользователи сети.
Ранее 5-tv.ru показал необычный клип, где Мария Горбань снялась с розовыми волосами и пирсингом.
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