Такой еще не видели! Горбань с розовыми волосами и пирсингом пошла снимать клип
Новый образ светской львицы показался поклонникам экстравагантным и бунтарским.
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Фото, видео: Instagram @gorban_masha
Известная российская актриса и певица Мария Горбань записала новый клип на композицию «В центре моей Вселенной». В кадре звезда предстала в совершенно новом и необычном образе: длинные розовые волосы, челка, пирсинг в носу — узнать преображенную знаменитость фанатам было довольно трудно.
В Instagram артистка показала видео, записанное накануне съемок клипа, и поинтересовалась у подписчиков, как они могли бы оценить ее новый имидж.
Ассоциации у фолловеров были самые разнообразные. Кто-то сравнил Горбань с милой куклой Барби, а кто-то охарактеризовал ее образ как дерзкий, эксцентричный и безбашенный. Так или иначе, положительных отзывов набралось куда больше.
«Просто Барби!»
«Бунтарка!»
«Неожиданный образ… но есть в нем что-то завораживающее!» — отметили юзеры.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Мария Горбань посмеялась над главной героиней «Великолепного века».
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