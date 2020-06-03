Такой еще не видели! Горбань с розовыми волосами и пирсингом пошла снимать клип

Известная российская актриса и певица Мария Горбань записала новый клип на композицию «В центре моей Вселенной». В кадре звезда предстала в совершенно новом и необычном образе: длинные розовые волосы, челка, пирсинг в носу — узнать преображенную знаменитость фанатам было довольно трудно.

В Instagram артистка показала видео, записанное накануне съемок клипа, и поинтересовалась у подписчиков, как они могли бы оценить ее новый имидж.

Ассоциации у фолловеров были самые разнообразные. Кто-то сравнил Горбань с милой куклой Барби, а кто-то охарактеризовал ее образ как дерзкий, эксцентричный и безбашенный. Так или иначе, положительных отзывов набралось куда больше.

«Просто Барби!»

«Бунтарка!»

«Неожиданный образ… но есть в нем что-то завораживающее!» — отметили юзеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Мария Горбань посмеялась над главной героиней «Великолепного века».