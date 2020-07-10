Отечественный беспилотный автомобиль испытали в центре Петербурга — видео

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Ранее беспилотник в автономном режиме добрался от Северной столицы до Казани, преодолев расстояние в 1,5 тысячи километров за 10 дней.

Фото, видео: ТАСС / Ковалев Петр; 5-tv.ru

В центре Петербурга испытали беспилотный автомобиль с отечественным программным обеспечением. Правда, в салоне для безопасности находился инженер. Он контролировал движение. Ранее такие машины тестировали только на трассах, а сейчас испытания начались уже на дорогах общего пользования. Компьютер понимает дорожные знаки, светофоры, видит пешеходов и сам принимает решение в случае экстренной ситуации.

«У автомобиля есть сейф-зона, в которой он, если детектирует какие-то препятствия, тормозит реально экстренно, очень быстро. Задача беспилотника — имитировать действия водителя, то есть, двигаться лучше водителя в какой-то среднесрочной перспективе», — объясняет руководитель проекта беспилотного автомобиля Борис Иванов.

В ближайшие дни беспилотник испытают в других районах Петербурга. Ранее автомобиль в автономном режиме преодолел расстояние в 1,5 тысячи километров — от Петербурга до Казани. Этот путь он прошел за 10 дней.

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