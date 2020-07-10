«Работайте, братья!»: Память Магомеда Нурбагандова почтили в Дагестане

«Работайте, братья!» — эти слова, ставшие крылатыми, произнес перед смертью полицейский Магомед Нурбагандов ровно четыре года назад.

Сегодня в память о коллеге этот слоган разместили на своих машинах сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии Дагестана. В Махачкале возложили цветы к мемориальной доске Герою России.

«Тот девиз, который нам оставил Магомед Нурбагандов, уходя из этой жизни, „Работайте, братья!“ — это крылатая фраза, мы ему следуем и по сей день. Мы не подведем Магомеда», — сказал начальник отдела кадров Управления вневедомственной охраны Нацгвардии по Республике Дагестан Умахан Османов.

Магомед Нурбагандов был убит боевиками запрещенной террористической группировки ИГ*. Расправу над полицейским они снимали на видео, которое потом загрузили на один из экстремистских сайтов. Так стало известно, что перед лицом смерти полицейский не пошел на поводу у бандитов, не озвучил их призывы, а остался верен присяге.

* — запрещена в России.