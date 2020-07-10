Собор Святой Софии в Турции снова стал мечетью

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Карина Бернтгольц
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Госсовет страны аннулировал решение от 1934 года о превращении религиозного учреждения в Стамбуле в музей.

Собор Святой Софии в Турции снова стал мечетью

Фото: ТАСС / Zuma

Собор Святой Софии в Стамбуле снова стал мечетью. Принять такое решение власти Турции смогли после того, как Государственный совет страны аннулировал постановление турецкого правительства от 1934 года о присвоении религиозному учреждению статуса музея.

«Госсовет Турции отменил решение от 1934 года о превращении Айя-Софии в музей», — сообщил местный телеканал CNN Turk.

Русская православная церковь сожалеет о том, что ее позиция по изменению статуса собора Святой Софии не была услышана турецкими властями. В то же время сенатор Андрей Климов заверил, что допуск христиан, в том числе из России, на территорию объекта, будет продолжен.

Накануне ЮНЕСКО призвала Турцию к диалогу до решения вопроса о смене статуса собора-музея Святой Софии. В организации отметили, что для изменений, касающихся объекта, входящего в список Всемирного наследия, необходимо для начала уведомить ЮНЕСКО и в случае необходимости попросить проверку у комитета Всемирного наследия.

Днем ранее Госсовет Турции единогласно проголосовал за изменение статуса собора на мечеть.

Собор Святой Софии был основан 27 декабря 537 года. После захвата Константинополя османами и падения Византийской империи в 1453 году храм был переделан в мечеть, но с 1934 года объект по декрету основателя современного турецкого государства Кемаля Ататюрка стал музеем и был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что вопрос возобновления авиасообщения с Турцией изучается.

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