Инсайдер рассказал о нелюбви детей Прилучного к Мирославе Карпович

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Яна Вахрушева
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По словам знакомого актера, дети от Агаты Муцениеце невзлюбили новую избранницу звездного папы.

Инсайдер рассказал о нелюбви детей Прилучного к Мирославе Карпович

Фото: Kinopoisk.ru

Один из знакомых Павла Прилучного поделился информацией, что дети актера от Агаты Муцениеце плохо относятся к Мирославе Карпович, сообщили «Дни.ру». Несколько дней назад в сети появились фото и видео совместного отдыха пары в Ялте, куда актер взял своих детей Мию и Тимофея. При просмотре видео может показаться, что малыши ладят с новой пассией папы, но инсайдер заверил, что это далеко не так. Мирослава носила 4-летнюю девочку на руках, но сын Прилучного общается с ней из вежливости. Пользователей Instagram удивило, что Муцениеце отпустила маленькую дочь на отдых с отцом и его новой девушкой.

«Я бы с такой женщиной связаться побоялся, сразу видно — хищница», — рассказал источник издания.

Также появилась информация, что романе Прилучного и Карпович зародился в стенах театра, где числятся актеры. По словам инсайдера, отношения между актерами завязались во время совместной работы в спектакле «Косметика врага». Павел частенько задерживался после выступления в гримерке, позже это начали замечать и за звездой «Папиных дочек».

«Когда я первый раз заметил, что Мирослава излишне внимательна к Павлу, глазам своим не поверил! Ручку так ему на грудь положит, и хохочет, хохочет, заливается», — поделился инсайдер.

Особо быстро начали развиваться отношения пары во время гастролей со спектаклем по России. Вероятно, они оставались вместе на ночь и проводили больше времени наедине. Именно служебный роман Павла с Карпович, который в итоге вышел за пределы сцены, мог стать одной из причин развода актера с Агатой Муцениеце, выразил предположение знакомый Прилучного.

«Бушевали настоящие шпионские страсти, что только раздувало пламя их любви. А потом начались гастроли спектакля по городам и весям!» — вспомнил о гастролях собеседник издания.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Мирослава Карпович сопровождала Прилучного во время съемок фильма Тимура Бекмамбетова.

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