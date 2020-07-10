Климова рассказала о своей пятничной традиции — фото
Не так давно актриса сделал грандиозный ремонт на даче и теперь с удовольствием предается всем прелестям жизни за городом.
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Фото, видео: Instagram @klimovagram
Актриса Екатерина Климова известна не только киноролями, но и прекрасными отношениями со своими детьми. На этот раз она поделилась и одной из их семейных традиций о пятничном чаепитии, о чем рассказала у себя на странице в Instagram.
«Время чая. В нашей семье это традиция!» — написала она, разместив фото с дачи, где актриса сидит с мамой возле самовара.
Екатерина Климова трижды была замужем, но все ее браки закончились разводом. При этом ее очень любят и поддерживают зрители и подписчики, особенно женщины. Они традиционно оставляют ей множество приятных комментариев. Было так и в этот раз.
«Катерина, какая вы красивая женщина и талантливая актриса!»;
«Катя, какая же у Вас прекрасная семья! От Вас веет счастьем и теплотой!»;
«Красивые девочки, в любом возрасте», — похвалили ее читатели.
Недавно 5-tv.ru писал, что Екатерина Климова показывала всех своих детей на своей даче.
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