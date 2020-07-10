Актриса Екатерина Климова известна не только киноролями, но и прекрасными отношениями со своими детьми. На этот раз она поделилась и одной из их семейных традиций о пятничном чаепитии, о чем рассказала у себя на странице в Instagram.

«Время чая. В нашей семье это традиция!» — написала она, разместив фото с дачи, где актриса сидит с мамой возле самовара.

Instagram @klimovagram

Екатерина Климова трижды была замужем, но все ее браки закончились разводом. При этом ее очень любят и поддерживают зрители и подписчики, особенно женщины. Они традиционно оставляют ей множество приятных комментариев. Было так и в этот раз.

«Катерина, какая вы красивая женщина и талантливая актриса!»;

«Катя, какая же у Вас прекрасная семья! От Вас веет счастьем и теплотой!»;

«Красивые девочки, в любом возрасте», — похвалили ее читатели.

Недавно 5-tv.ru писал, что Екатерина Климова показывала всех своих детей на своей даче.