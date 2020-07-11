«Чертовка»: Ирина Горбачева снялась топлес — фото

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Алина Потёмкина
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Актриса выложила фото в черно-белой стилистике, на которых предстала полуобнаженной.

«Чертовка»: Ирина Горбачева снялась топлес — фото

Фото: Instagram @irina_gorbacheva

Актриса Ирина Горбачева поделилась с фанатами в Instagram результатами профессиональной фотосессии. Она показала несколько снимков авторства Максима Гагарина, на которых ее запечатлели топлес в черных брюках, очках и перчатках. На одном из снимков она прикрывает грудь рукой, на других ее — засняли со спины.

 
 
 
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Photo: @gagarin303 🙌🏻🤍✨🤜🏼команда✨💕✨ @aleksandra_georgi @timaleo @vintagedream_com

Публикация от  Ирина Горбачева (@irina_gorbacheva)

Поклонники оценили красоту девушки и неподражаемый стиль. Многих вдохновила черно-белая съемка, и все сошлись на том, что в этом нет пошлости, только эстетика.

«Эстетическое удовольствие»

«Какая у вас красивая женственная спина»

«Ого, шикарно и очень элегантно»

«Чертовка»

«Вау! Эффектно»

«Ирина, это искусство. Любуемся», — писали фанаты.

Сейчас на экраны вышел новый сериал «Чики» с участием актрисы, в котором показана жизнь четырех подружек, работающих в маленьком городке на трассе. В какой-то момент они решают покончить с грязным прошлым и открыть свое дело. Как писал ранее 5-tv.ru, Ирина Горбачева раскрыла, почему для нее так важна работа в этом проекте.

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