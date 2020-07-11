Хлопок газа произошел в девятиэтажном доме в Нижнем Новгороде — видео
В результате ЧП пострадали три человека, еще пятерых удалось спасти.
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Фото, видео: МЧС РФ; Вконтакте @id179353801
Хлопок газовоздушной смеси с последующим возгоранием произошел в жилом многоквартирном доме в Нижнем Новгороде. ЧП случилось на улице Краснодонцев на шестом этаже здания. Пожар удалось ликвидировать на площади десять квадратных метров.
В результате происшествия пострадали три человека, еще пятерых удалось спасти.
Всего из девятиэтажного дома были эвакуированы 124 человека, повреждены межквартирные перегородки, а также перекрытие между шестым и седьмым этажами, выбиты стекла.
На месте работают экстренные службы города. Им предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что хлопок газа обрушил перекрытия в доме в Кировской области.
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