Хлопок газовоздушной смеси с последующим возгоранием произошел в жилом многоквартирном доме в Нижнем Новгороде. ЧП случилось на улице Краснодонцев на шестом этаже здания. Пожар удалось ликвидировать на площади десять квадратных метров.

В результате происшествия пострадали три человека, еще пятерых удалось спасти.

Всего из девятиэтажного дома были эвакуированы 124 человека, повреждены межквартирные перегородки, а также перекрытие между шестым и седьмым этажами, выбиты стекла.

На месте работают экстренные службы города. Им предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что хлопок газа обрушил перекрытия в доме в Кировской области.