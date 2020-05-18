Хакеры потребовали 42 миллиона долларов за компромат на Дональда Трампа

В руки вымогателей попали сообщения, пересланные по e-mail. Во всех письмах так или иначе упоминается президент США.

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Фото, видео: dpa/picture-alliance, 5-tv.ru

Хакеры грозят слить в сеть компромат на Дональда Трампа, который по их словам, может помешать президенту США переизбраться на второй срок. Об этом пишет журнал Forbs. По данным журналистов, группировка киберпреступников получила 169 электронных писем, взломав базу данных адвокатской фирмы из Нью-Йорка. Во всех этих посланиях упоминается имя президента США. И теперь хакеры требуют 42 миллиона долларов — в противном случае все материалы будут опубликованы. Ранее мошенники точно также угрожали знаменитостям: Леди Гаге, Мадонне и группе U2. Они были в разное время клиентами той же юридической фирмы.

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