Владимир Путин назвал два главных события 2018 года

Главными событиями 2018 года являются выборы президента РФ и чемпионат мира по футболу. Об этом российский лидер Владимир Путин заявил в конце своей большой пресс-конференции в Центре международной торговли в Москве.

— Их два: это выборы президента, это важно для всей страны, и чемпионат мира по футболу, это тоже оказалось важным для всей страны и для всего мира, как выяснилось, — сказал глава государства, отвечая на вопрос обозревателя НТВ Владимира Кондратьева.

Ранее Пятый канал сообщал, что в ходе большой пресс-конференции, которая длилась около четырех часов, Владимиру Путину предложили создать в России Министерство идей.