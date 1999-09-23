Владимир Путин назвал два главных события 2018 года

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Ежегодная большая пресс-конференция главы государства подошла к завершению.

Фото, видео: www.globallookpress.com, Пятый канал

Тема:
Выборы 2018 735 Пресс-конференция Владимира Путина 39

Главными событиями 2018 года являются выборы президента РФ и чемпионат мира по футболу. Об этом российский лидер Владимир Путин заявил в конце своей большой пресс-конференции в Центре международной торговли в Москве.

— Их два: это выборы президента, это важно для всей страны, и чемпионат мира по футболу, это тоже оказалось важным для всей страны и для всего мира, как выяснилось, — сказал глава государства, отвечая на вопрос обозревателя НТВ Владимира Кондратьева.

Ранее Пятый канал сообщал, что в ходе большой пресс-конференции, которая длилась около четырех часов, Владимиру Путину предложили создать в России Министерство идей.

Тема:
Выборы 2018 735
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