Мальчик или девочка: Как определить пол будущего первенца по вашему знаку зодиака?

|
Алиса Старжевская
9 422

Астрологи уверены, месяц рождения родителей может повлиять на пол ребенка.

Мальчик или девочка: Как определить пол будущего первенца по вашему знаку зодиака?

Фото: www.globallookpress.com / Jerry and Marcy Monkman

Знак зодиака подскажет вам, какого пола у вас будет первый ребенок, сообщает Lisa.

Овен

Скорее всего у этого знака зодиака первенцем будет девочка. Астрологи уверены, что даже если все признаки будут говорить о рождении мальчика, все равно на свет появится дочка.

Телец

Звезды обещают этому знаку зодиака и мальчика, и девочку. Скорее всего дети будут погодками. Но появятся они только тогда, когда Телец будет полностью готов к родительству.

Близнецы

Как правило, у Близнецов рождается одна девочка. А все потому что дети для этого знака зодиака — большое вложение. Как финансовое, так и эмоциональное.

Раки

Раки обычно мечтают о мальчике. Именно он и родится, уверены астрологи. Сын будет очень похож на отца, подсказывают звезды.

Лев

У Львов часто появляются два сына. Вообще этот знак зодиака — большой семьянин. Так что астрологи не удивятся, если у Львов будет больше, чем два ребенка.

Дева

У Девы есть все шансы родить двойняшек и даже тройняшек! Но не стоит пугаться, этот знак зодиака отлично справится с ролью родителя.

Весы

У Весов чаще всего первой рождается девочка. Дочка будет долгожданной, а вам так понравится роль родителя, что на одном ребенке вы не остановитесь.

Скорпион

Пол ребенка для Скорпионов неважен, но готовьтесь, что ваш первенец — это девочка. Не исключено, что у вас будут еще дети. А вот, какого они пола, звезды не сообщают.

Стрелец

У Стрельцов первый ребенок чаще всего мальчик. Звезды говорят, что у этого знака скорее всего будет двое детей от разных браков.

Козерог

Для серьезных Козерогов, дети — ответственный шаг. У этого знака зодиака чаще всего один ребенок, вероятнее — мальчик. И пока вы не будете уверены в его будущем, о втором малыше речи даже не идет.

Водолей

Водолеям звезды сулят двух дочек. Родитель этого знака зодиака очень любвеобилен и щедр. Так что не позволяйте деткам садиться вам на шею.

Рыбы

Рыбы — эгоисты часто заводят только одного ребенка. Обычно рождается девочка, которая по характеру очень похожа на сильный пол. Скандалы между мамой-Рыбой и дочерью неизбежны, но в зрелом возрасте они становятся подругами.

Ранее 5-tv.ru публиковал ТОП-3 самых трудных детей по месяцу рождения.

+8° Атмосферное давление 771 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
73.01
0.29 85.68
0.48
Мальчик или девочка: Как определить пол будущего первенца по вашему знаку...

Последние новости

6:09
Стало известно, как изменятся способы выплат детских пособий с 1 октября
5:50
Мальчик или девочка: Как определить пол будущего первенца по вашему знаку зодиака?
5:45
Что означает номер квартиры, в которой вы живете? — объясняет нумеролог
5:33
Как понять еще на первом свидании, каков мужчина в постели
5:21
Велосипедист нарисовал знаменитую обложку альбома Nirvana при помощи GPS
5:17
Пощады не будет: ТОП-5 самых мстительных знаков зодиака

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 сентября, для всех знаков зодиака
Неделя столкновений и проблем со здоровьем. Китайский прогноз на неделю с 27 сентября по 3 октября
Что нос мужчины может рассказать о его характере?
Эдвард Бил о семье, карьере и новой жизни после суда

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Песков рассказал о перспективах встречи Путина и Зеленского в этом году
В России заявили о снижении цен на продукты из «борщевого набора»
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака