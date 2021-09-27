Мальчик или девочка: Как определить пол будущего первенца по вашему знаку зодиака?

Знак зодиака подскажет вам, какого пола у вас будет первый ребенок, сообщает Lisa.

Овен

Скорее всего у этого знака зодиака первенцем будет девочка. Астрологи уверены, что даже если все признаки будут говорить о рождении мальчика, все равно на свет появится дочка.

Телец

Звезды обещают этому знаку зодиака и мальчика, и девочку. Скорее всего дети будут погодками. Но появятся они только тогда, когда Телец будет полностью готов к родительству.

Близнецы

Как правило, у Близнецов рождается одна девочка. А все потому что дети для этого знака зодиака — большое вложение. Как финансовое, так и эмоциональное.

Раки

Раки обычно мечтают о мальчике. Именно он и родится, уверены астрологи. Сын будет очень похож на отца, подсказывают звезды.

Лев

У Львов часто появляются два сына. Вообще этот знак зодиака — большой семьянин. Так что астрологи не удивятся, если у Львов будет больше, чем два ребенка.

Дева

У Девы есть все шансы родить двойняшек и даже тройняшек! Но не стоит пугаться, этот знак зодиака отлично справится с ролью родителя.

Весы

У Весов чаще всего первой рождается девочка. Дочка будет долгожданной, а вам так понравится роль родителя, что на одном ребенке вы не остановитесь.

Скорпион

Пол ребенка для Скорпионов неважен, но готовьтесь, что ваш первенец — это девочка. Не исключено, что у вас будут еще дети. А вот, какого они пола, звезды не сообщают.

Стрелец

У Стрельцов первый ребенок чаще всего мальчик. Звезды говорят, что у этого знака скорее всего будет двое детей от разных браков.

Козерог

Для серьезных Козерогов, дети — ответственный шаг. У этого знака зодиака чаще всего один ребенок, вероятнее — мальчик. И пока вы не будете уверены в его будущем, о втором малыше речи даже не идет.

Водолей

Водолеям звезды сулят двух дочек. Родитель этого знака зодиака очень любвеобилен и щедр. Так что не позволяйте деткам садиться вам на шею.

Рыбы

Рыбы — эгоисты часто заводят только одного ребенка. Обычно рождается девочка, которая по характеру очень похожа на сильный пол. Скандалы между мамой-Рыбой и дочерью неизбежны, но в зрелом возрасте они становятся подругами.

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