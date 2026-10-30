В Польше происходит госпереворот: протесты дошли до Конституционного трибунала

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 68 0

Оппозиционеры проникли в здание Конституционного трибунала и мешают работать назначенным судьям.

Фото, видео: TASS/Zuma/Jaap Arriens; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Депутат Европарламента Мулярчик заявил о госперевороте в Польше

О государственном перевороте в Польше заявил депутат Европарламента Аркадиуш Мулярчик. Об этом он написал на своей странице в соцсети X. По его словам, президент страны Кароль Навроцкий, который находился с официальным визитом в Сенегале, отменил все дела и направился обратно в Варшаву.

«В Польше происходит государственный переворот. Силы, действующие от имени нынешнего правительства, незаконно проникли в Конституционный трибунал и препятствуют доступу законно назначенных судей. Президент Польши срочно прерывает свой зарубежный визит и возвращается в Варшаву», — сообщил Мулярчик.

Тем временем польская полиция вошла на территорию Конституционного трибунала, передает Polsat. На сайте ведомства появилось объявление о приостановлении полномочий председателя Богдана Свенчковского и вице-председателя Бартоломея Соханьского.

В пресс-службе полиции Варшавы сообщили, что в управление поступило обращение генпрокурора Вальдемара Журека с просьбой уделить особое внимание безопасности трибунала из-за продолжающихся протестов. Одновременно пришло письмо от судьи трибунала, в котором говорилось о вероятности угрозы жизни и здоровью судей и сотрудников ведомства.

Ранее полиция Варшавы заявила о задержании трех человек, которые проникли в здание Конституционного суда и бросали в полицейских опасные предметы.

Как сообщил руководитель кабинета президента Польши, после возвращения из Сенегала Кароль Навроцкий встретится с первым председателем Верховного суда Збигневом Капиньским. Премьер-министр Дональд Туск заявил, что восстановление верховенства права — долг властей. По его словам, после многих лет беззакония со стороны партии «Право и справедливость» (PiS) этот процесс требует решительных действий.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+7° Атмосферное давление 779 мм рт. ст.
Относительная влажность 51%
80.56
-0.12 89.66
-0.16
Последний привет из прошлого: любовный гороскоп для знаков зодиака на ноя...

Последние новости

0:19
Объявившая себя главой трибунала Польши предложила Навроцкому встречу
0:14
Агрессивная толпа штурмует Конституционный суд Польши — полиция готовится применить силу
23:48
«Прерываю полет»: Навроцкий срочно возвращается в охваченную кризисом Варшаву
23:46
Сергей Лавров назвал условие возобновления диалога с Японией
23:32
В Польше происходит госпереворот: протесты дошли до Конституционного трибунала
23:16
Вадефуль попытался оправдаться за отказ от фото с Лавровым на встрече G20

Сейчас читают

Почему в одинаковых квартирах соседи платят за отопление по-разному
«Вы меня похоронили?» — Волочкова устроила истерику из-за дочери
Пошла ва-банк: Блиновская пытается вырваться из колонии
Редкий знак цикла: чего ждать от Красной Огненной Козы — прогноз на 2027 год

Интересные материалы

Гороскоп на деньги на ноябрь 2026 для знаков зодиака: видео
❤️ Гороскоп любви на ноябрь 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на ноябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
💅Лунный календарь денежного маникюра на ноябрь 2026: видео