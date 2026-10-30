Сергей Лавров назвал условие возобновления диалога с Японией

МИД РФ: Лавров заявил о необходимости отказа Токио от недружественного курса

Токио должен отказаться от недружественного курса, чтобы полноценный межгосударственный диалог с Россией стал возможен. Такую позицию высказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с японским коллегой Тосимицу Мотэги.

Короткая беседа руководителей дипведомств состоялась по инициативе Японии. Министры обсудили двусторонние отношения. Как сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства, с российской стороны подчеркнули: без отказа Токио от нынешней линии возобновить коммуникацию не получится.

Ранее в этот день стало известно, что Лавров пообщался с главой МИД Японии на полях совещания G20 в Атланте. А 27 октября заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко на встрече с японским послом Акирой Муто высказал оценки по ряду вопросов российско-японских отношений.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия предоставила консульский доступ к задержанному в Сахалинской области японскому корреспонденту газеты «Хоккайдо Симбун». По словам Андрея Руденко, журналиста, аккредитованного при МИД России, задержали по подозрению в шпионаже.

По данным ФСБ, он работал в Южно-Сахалинске и собирал информацию, касающуюся обороноспособности страны. Силовики считают, что эти данные могли быть использованы против нацбезопасности. Позже выяснилось, что журналист изучал темы Курильских островов и японской оккупации Южного Сахалина. Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова назвала попытки Токио использовать журналистов в информационных диверсиях жалкими.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.