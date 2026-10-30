«Очень радостный момент»: Лантратова встретилась с эвакуированными из Алешек жителями

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Алена Прокина
Алена Прокина Журналист Эксклюзив 31 0

Среди покинувших город — многодетная семья с семью детьми, за судьбой которой омбудсмен следила во время гуманитарной миссии.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Лантратова встретилась с эвакуированными из Алешек жителями

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова встретилась с жителями, эвакуированными из Алешек в рамках завершившейся 30 октября гуманитарной миссии. Среди них оказалась семья с семью детьми. Как рассказала омбудсмен корреспонденту «Известий» Леониду Китрарю, за нее она особенно переживала.

«Я очень переживала за эту замечательную семью. Семь детей. Мы волновались за их жизнь, за здоровье, и вот приняли решение выехать в безопасное место», — рассказала Лантратова.

По ее словам, встреча с семьей стала для нее особенно эмоциональным моментом.

«Поэтому очень радостный момент», — подчеркнула омбудсмен.

Лантратова отметила, что все жители смогли выбрать направление выезда. Те, кто хотел отправиться на территорию России, получили такую возможность, как и решившие уехать на территорию Украины.

«Все организовано, никаких замечаний нет с двух сторон», — добавила она.

Эвакуированных, прибывших в пункт временного размещения в Симферополе, уже начали осматривать врачи.

Гуманитарная миссия в Алешках завершилась 30 октября. Для ее проведения был установлен режим тишины, а российские саперы заранее расчищали и разминировали дороги, по которым должна была пройти колонна.

В город доставили продукты, медикаменты первой необходимости, в том числе инсулин, а также подготовили транспорт для тех, кто решил покинуть Алешки. После завершения операции колонны разделились: жителей направили в Россию или на Украину в зависимости от их решения.

Миссию проводили при взаимодействии российского омбудсмена Яны Лантратовой и уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца. В координации участвовала первая леди США Мелания Трамп.

Ранее жители Алешек рассказывали «Известиям» о сложной обстановке в городе. Светлана Надеева, которую впоследствии эвакуировали, сообщала, что люди опасались выходить даже за гуманитарной помощью. По ее словам, ее супруг погиб, подорвавшись на мине, когда отправился за продуктами.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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