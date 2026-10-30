Вадефуль попытался оправдаться за отказ от фото с Лавровым на встрече G20

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 30 0

Его слова уже иронично раскритиковала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Почему глава МИД ФРГ Вадефуль отказался от фото с Лавровым

Фото: Reuters/Megan Varner

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Вадефуль объяснил отказ от фото с Лавровым ложным визуальным сигналом

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль попытался оправдаться за отказ от совместной фотосессии с главой МИД России Сергеем Лавровым на встрече G20 в США. Его слова приводит издание Zeit.

По мнению немецкого дипломата, общий снимок мог бы создать «ложный визуальный сигнал».

Решение главы МИД ФРГ уже раскритиковала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова на своей странице в социальных сетях. Она иронично назвала произошедшее «традиционным принципиальным разворотом МИД ФРГ на 360 градусов», отсылая к известной оговорке бывшей главы немецкого МИД Анналены Бербок.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что США отменили общую фотосессию глав МИД стран G20 в Атланте после отказа нескольких европейских дипломатов сниматься с Сергеем Лавровым. Решение принял госсекретарь Марко Рубио, опасавшийся, что спор вокруг снимка отвлечет участников от переговоров.

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