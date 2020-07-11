В летящем в Сочи самолете с потолка пошел дождь — видео
Кадры с протекшим потолком в социальной сети опубликовали пассажиры рейса Хабаровск — Сочи.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Nicolas Economou; ВКонтакте @dtpsochi
В самолете, летящем из Хабаровска в Сочи протек потолок. Видео с инцидентом был опубликован в группе «ДТП и ЧП Сочи» во ВКонтакте. На кадрах видно, что некоторым пассажирам приходится прятаться от воды под зонтами, другим повезло больше и они просто стирали воду на потолке салфетками.
О том, что это был самолет из Хабаровска в Сочи, сообщили сами авторы поста. Пока неизвестно, что стало причиной данного происшествия.
Ранее 5-tv.ru публиковал видео, как самолеты чуть не столкнулись в небе над Ростовом-на-Дону.
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