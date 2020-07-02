Видео: Как самолеты чуть не столкнулись в небе над Ростовом-на-Дону

Инцидент, который мог закончиться крупной трагедий, произошел над Ростовом-на-Дону 10 июня 2020-го около шести часов вечера. Самолет российской авиакомпании «Сибирь» направлялся в Москву из ростовского аэропорта «Платов» рейсом A320. В 17.59 воздушное судно приступило к набору высоты в штатном режиме к эшелону 380. Спустя одиннадцать минут в 18.10 экипаж Boeing-777 авиакомпании Emirates вышел на связь с авиадиспетчерами и сообщил, что находится на эшелоне 370. Самолет совершал рейс из Дубая в Осло.

В этот момент российский самолет находился в 147 мерах от эмиратского судна по вертикали и около семи километров по горизонтали, а приближение к эшелону 380 могло повлечь за собой столкновение двух пассажирских бортов. По стандартам безопасности, допустимое расстояние должно составлять 300 метров.

«Смотрите на „Сибирь“!» — как в последние секунды развели в воздухе два самолета

Через шесть секунд после того, как диспетчеры заметили потенциальную катастрофу, экипажу «Сибири» дали команду начать снижение до эшелона 360 и отворот вправо, но пилоты не сразу восприняли информацию о возможном столкновении из-за команд на английском языке. Экипаж расценил их как фоновые переговоры диспетчеров. Следом отворот попросили совершить и пилотов Emirates Airlines. В 18.15 на пульте авиадиспетчера сработала сигнализация о нарушении интервалов, после этого в кабине арабского Boeing-777 раздалось предупреждение системы о возможном столкновении.

В 18.16 самолеты успешно разошлись в небе и катастрофу удалось избежать.

Не удалось избежать авиакатастрофы 1 июля 2002-го, когда в небе над немецким городом Юберлинген и Боденским озером столкнулись два самолета. Авиалайнер «Башкирских авиалиний» Ту-154М, направляющийся из Москвы в Барселону, столкнулся с грузовым Boeing-757-200PF авиакомпании DHL. Все пассажиры и члены экипажа на обоих самолетах погибли: два человека на грузовом судне и 69 на пассажирском лайнере. Катастрофа произошла по вине авиадиспетчера частной швейцарской компании Skyguide Петера Нильсена. Он был вынужден работать за двоих в роковую ночь и совершил смертоносную ошибку.

На российском Ту-154М в основном летели дети на каникулы в Испанию. Из общего числа пассажиров — 52 человека были детьми. Диспетчер Нильсен был убит 24 февраля 2004-го Виталием Калоевым, семья которого погибла в катастрофе: он потерял жену и двоих детей.

На месте авиакатастрофы недалеко от Юберлингена установлен памятный мемориал «Разорванная жемчужная нить». В основу создания памятника легло найденное на месте жемчужное ожерелье дочери Калоева Дианы.

Ранее 5-tv.ru опубликовал переговоры диспетчеров в момент возможного столкновения двух самолетов над Ростовом-на-Дону.